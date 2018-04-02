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Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м

Происшествия
2 апреля, 19:10 дата обновления: 2 апреля, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Пожарные эвакуировали из здания 50 человек

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© Снимок с видео ТАСС/Ruptly

ТАСС, 2 апреля. Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, она увеличилась с 500 кв. м до 600 кв. м.

По словам собеседника агентства, номер сложности пожара также повышен со второго до третьего. "Возгорание возникло на кровле пятиэтажного одноподъездного жилого дома и сейчас его площадь составляет 600 кв. м", - сказал он.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, эвакуировано более 50 человек, в том числе 15 детей. На базе санатория подготовлен пункт временного размещения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как уточнили ТАСС в городском управлении здравоохранения, на место ЧП направлены бригады скорой помощи. В пресс-службе мэрии сообщили, что в настоящее время в Сочи сильный ветер, к ночи он может усилиться до 20 м/с. Если в результате пожара повредят жилые помещения, то власти решат вопрос о размещении эвакуированных. Как добавили в пресс-службе, на место пожара прибыл мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Спасателям удалось локализовать пожар в жилом доме в Сочи, сообщили ТАСС в экстренных службах. "На данный момент объявлена локализация пожара на площади 600 кв. м. Сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Для мониторинга ситуации МЧС задействует беспилотник, сообщили ТАСС в управлении ГО и ЧС мэрии города.

"Задействованы 23 единицы техники и порядка 70 человек личного состава, будет применяться беспилотный летательный аппарат для мониторинга", - уточнили в ведомстве. 

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС сообщили, что более 130 человек привлечены к тушению пожара в жилом доме в Сочи

"Общая численность привлеченных к ликвидации - 133 человека, 38 единиц техники", - говорится в сообщении.

 

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