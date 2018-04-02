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При взрыве в Ереване пострадали девять человек

Происшествия
2 апреля, 20:37 дата обновления: 2 апреля, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По предварительным данным, в числе пострадавших есть иностранцы

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Северный проспект в Ереване

Северный проспект в Ереване

© REUTERS/David Mdzinarishvili

ЕРЕВАН, 2 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек, в том числе иностранные граждане, пострадали в понедельник вечером при взрыве в центре Еревана. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в МЧС Армении.

"2 апреля в 20:44 (19:44 мск) поступил сигнал о том, что в фаст-фуде Burger King, расположенном в доме 5 по Северному проспекту в Ереване, прогремел взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь". На место происшествия отправились четыре боевых расчета пожарных, оперативная группа МЧС и группа оперативного реагирования Национального центра кризисного управления.

По предварительным данным, на кухне предприятия быстрого питания взорвался баллон с кислородом. Девять человек пострадали, включая иностранцев, все они направлены в медицинский центр "Сурб Григор Лусаворич" (имени Святого Григория Просветителя), уточнили в МЧС.

Северный проспект, проложенный в последние годы в самом центре Еревана вместо ветхих строений, соединяет площадь Свободы перед оперным театром и центральную в городе площадь Республики. Это излюбленное место прогулок ереванцев и гостей столицы Армении. Здесь множество кафе и ресторанов.

Публикация от Lιℓιт m. (@lil.007)

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