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Малобродского перевели в четырехместную камеру

Происшествия
2 апреля, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Уточняется, что соседи по камере бывшего гендиректора "Гоголь-центра" не курят

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Бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия", бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский

Бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия", бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что бывший гендиректор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский, арестованный по делу режиссера Кирилла Серебренникова, переведен в четырехместную (маломестную) камеру СИЗО "Медведь".

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"Алексей Малобродский переведен в четырехместную камеру. Все его соседи некурящие", - сказала она ТАСС в понедельник. Татьяна Москалькова отметила, что таким образом ФСИН положительно отреагировала на "обращение уполномоченного по правам человека и гражданского общества".

Ранее Москалькова направила соответствующее обращение во ФСИН после того, как Малобродский был переведен из СИЗО "Матросская тишина", где он содержался в камере на четырех человек, в СИЗО "Медведь" - в переполненную восьмиместную камеру, в которой находилось 12 человек. Перевести Малобродского в маломестную камеру просили также члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

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Дело Кирилла Серебренникова Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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