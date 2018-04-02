Малобродского перевели в четырехместную камеру

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что бывший гендиректор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский, арестованный по делу режиссера Кирилла Серебренникова, переведен в четырехместную (маломестную) камеру СИЗО "Медведь".

"Алексей Малобродский переведен в четырехместную камеру. Все его соседи некурящие", - сказала она ТАСС в понедельник. Татьяна Москалькова отметила, что таким образом ФСИН положительно отреагировала на "обращение уполномоченного по правам человека и гражданского общества".

Ранее Москалькова направила соответствующее обращение во ФСИН после того, как Малобродский был переведен из СИЗО "Матросская тишина", где он содержался в камере на четырех человек, в СИЗО "Медведь" - в переполненную восьмиместную камеру, в которой находилось 12 человек. Перевести Малобродского в маломестную камеру просили также члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.