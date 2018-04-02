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Энергоснабжение Якутии полностью восстановлено

Происшествия
2 апреля, 21:28 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 2, апреля. /ТАСС
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Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Подключение потребителей к электроснабжению в Якутии полностью восстановлено после того, как часть Якутска и ряд пригородных районов остались без электричества. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы "Якутскэнерго".

"02:46 (20:46 мск) - все потребители запитаны", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщил о том, что пять районов Якутска и заречные районы Республики Саха (Якутия) остались без электричества. Причиной инцидента могло быть отключения двух газотурбинных установок на тепловой электростанции Якутская ГРЭС-2.

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