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СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове

Происшествия
2 апреля, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По версии следствия, пожар возник в батутном центре и очень быстро распространился по всему зданию

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Вид на ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Вид на ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Следствие считает наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове короткое замыкание в батутном зале. Следственный комитет распространил видеозапись, на которой глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Кемерово обсуждает с подчиненными промежуточные итоги расследования и версии трагедии.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Предположительно, может быть короткое замыкание", - сообщил один из подчиненных Бастрыкину.

По версии следствия, пожар возник в батутном центре и очень быстро распространился по всему зданию. В детском комплексе следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные через весь зал "в нарушение всех правил". Очевидцы рассказали следователям, что "пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими [поролоновыми] кубиками".

Один из подчиненных сообщил главе СК, что самая большая группа погибших была найдена перед закрытой дверью кинозала, однако вторая дверь была открыта. Они умерли от отравления продуктами горения. "По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции, но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью", - сообщили в СК.

Родственники погибших и пострадавших во время встречи с Бастрыкиным попросили дать оценку действиям пожарных. По их мнению, были шансы спасти детей и взрослых, однако пожарные не открыли дверь в кинозале. В этой связи глава СК поручил следователям проанализировать претензии граждан к работе экстренных служб при пожаре.

Генетические экспертизы

В рамках поездки Бастрыкин встретился с родственниками погибших и пострадавших; глава СК заверил их, что генетические экспертизы будут проведены в кратчайшие сроки.

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"Мы в присутствии президента обсуждали, я и министр здравоохранения, что делать. Сколько реально потребуется [времени]. Нам министр объяснила - 21 день", - сказал Бастрыкин.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них - 27 детей. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.

Сгоревшее здание было построено в 1968 году и в нем располагалась кондитерская фабрика. В 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив два этажа и проведя перепланировку.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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