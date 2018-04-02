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Власти Краснодарского края признали горевший дом в Сочи самостроем

Происшествия
2 апреля, 22:17 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, апреля. /ТАСС

Губернатор региона Вениамин Кондратьев пообещал, что будет проведена тщательная проверка причин возгорания

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КРАСНОДАР, 2 апреля. /ТАСС/. Пятиэтажный дом в Сочи, в котором в понедельник произошел пожар, был самостроем, сообщил ТАСС в понедельник губернатор Вениамин Кондратьев.

"По предварительным данным, сгоревший дом - самострой. И такое ЧП - это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки", - подчеркнул он.

Кондратьев пообещал, что будет проведена тщательная проверка причин возгорания. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

"На этом и соседнем участках было разрешено строительство индивидуальных жилых домов, а в итоге выросли два многоквартирника. Оба они узаконены через суд. Но подъезда для специальной техники к домам нет, от гидранта пришлось тянуть шланг около 20 минут, а два верхних этажа дома и вовсе были выполнены из дерева. В этой ситуации еще предстоит разобраться, информация будет представлена губернатору", - рассказал ТАСС первый замгубернатора Андрей Алексеенко.

Он подчеркнул, что в Сочи проблема самостроев стоит наиболее остро. И ситуация, когда пожар приводит к серьезным последствиям из-за того, что дом и прилегающая территория не соответствуют требованиям, возникла не в первый раз.

"[По случаю с горевшим в понедельник домом] необходимо будет провести тщательную проверку застройщика, местной администрации, суда и эксперта, проверить не был ли суд введен в заблуждение. Мы должны обратить самое пристальное внимание на экспертные организации, которые выдают заключение в подобных процессах. Они должны нести уголовную ответственность за недобросовестную экспертизу, иначе такие ситуации будут повторяться снова и снова", - добавил замгубернатора.

О пожаре

Возгорание возникло на кровле пятиэтажного одноподъездного жилого дома, огонь охватил 500 кв. м площади, которая затем возросла до 600 кв. м. В 19:19 пожар локализован, в 20:42 ликвидирован. Были эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей. Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, на данный момент заселены около 30 из 40 квартир.

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