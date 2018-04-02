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Большинство пострадавших при взрыве в Ереване утром будут выписаны из больницы

Происшествия
2 апреля, 23:48 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 2, апреля. /ТАСС

По данным медиков, потерпевшие находятся в стабильном состоянии

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ЕРЕВАН, 2 апреля. /ТАСС/. Большинство пострадавших при взрыве кислородного баллона в центре Еревана, по всей вероятности, будут утром во вторник выписаны из больницы. Об этом журналистам сообщил в понедельник заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Самвел Карапетян.

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"Кроме восьмилетней девочки, которую сейчас оперируют, остальные потерпевшие находятся в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает, они чувствуют себя нормально. Пока находятся под нашим наблюдением, но я думаю, что утром всех выпишут из больницы", - сказал он. По его словам операция пострадавшей восьмилетней девочки проходит нормально, ее жизнь вне опасности.

Как рассказали ТАСС в полиции Армении, находившиеся в ресторане быстрого питания Burger King в центре армянской столицы получили травмы от осколков разорвавшегося кислородного баллона и обломков мебели.

Сотрудники ресторана доставлены в полицию, где их опрашивают, сообщил заместитель начальника полиции Армении генерал-майор Самвел Оганесян. На данный момент МЧС и полиция завершили следственные и другие действия в двухэтажном ресторане.

В результате взрыва в одном из кафе в центре Еревана пострадали восемь человек - три гражданина России, двое граждан Ирана и трое местных жителей. Полиция и МЧС республики уже заявили, что причиной происшествия стал баллон с кислородом, использовавшийся для разлива пива.

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