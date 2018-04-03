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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста 11 фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Происшествия
3 апреля, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Взрыв произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь"

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения 11 фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Под следствием находятся обвиняемые Д. Муидинов, С. Ортиков, А. Азимов, С. Хакимов, И. Эрматов, Б. Эргашев, А. Махмудов, Ш. Каримова, А. Азимов, М. Эрматов и М. Мирзаалимов.

Задержанного ранее в Москве Ахрала Азимова - отца братьев Азимовых - выдворили в Киргизию.

Взрыв произошел в петербургском метро 3 апреля прошлого года в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Другой взрыв (на станции "Площадь Восстания") удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признаны 102 человека.

Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. По данным СК, это гражданин РФ, являющийся уроженцем Киргизии, Акбаржон Джалилов.

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