Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста 11 фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения 11 фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Под следствием находятся обвиняемые Д. Муидинов, С. Ортиков, А. Азимов, С. Хакимов, И. Эрматов, Б. Эргашев, А. Махмудов, Ш. Каримова, А. Азимов, М. Эрматов и М. Мирзаалимов.

Задержанного ранее в Москве Ахрала Азимова - отца братьев Азимовых - выдворили в Киргизию.

Взрыв произошел в петербургском метро 3 апреля прошлого года в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Другой взрыв (на станции "Площадь Восстания") удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признаны 102 человека.

Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. По данным СК, это гражданин РФ, являющийся уроженцем Киргизии, Акбаржон Джалилов.