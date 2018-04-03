СМИ: один человек погиб в крупной аварии с участием спорткара в пригороде Торонто

ОТТАВА, 3 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и шесть пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Ричмонд-Хилле, который является пригородом Торонто. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

На одной из городских дорог столкнулись шесть автомобилей, в том числе итальянский спорткар Lamborghini, 32-летняя пассажирка которого погибла на месте, а управлявший транспортным средством мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также в больницу в тяжелом состоянии доставлены водитель и пассажир еще одного автомобиля. Трое других водителей, попавших в ДТП, получили не очень серьезные травмы.

По предварительной версии, аварию мог спровоцировать водитель Lamborghini, который, со слов очевидцев, устроил гонки с другой машиной - предположительно, со спортивным купе Mercedes, также попавшим в ДТП. Полиция воздерживается от комментариев.