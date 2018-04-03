Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: один человек погиб в крупной аварии с участием спорткара в пригороде Торонто

Происшествия
3 апреля, 1:51 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 3, апреля. /ТАСС

На дороге столкнулись сразу шесть автомобилей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 3 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и шесть пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Ричмонд-Хилле, который является пригородом Торонто. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

На одной из городских дорог столкнулись шесть автомобилей, в том числе итальянский спорткар Lamborghini, 32-летняя пассажирка которого погибла на месте, а управлявший транспортным средством мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также в больницу в тяжелом состоянии доставлены водитель и пассажир еще одного автомобиля. Трое других водителей, попавших в ДТП, получили не очень серьезные травмы.

По предварительной версии, аварию мог спровоцировать водитель Lamborghini, который, со слов очевидцев, устроил гонки с другой машиной - предположительно, со спортивным купе Mercedes, также попавшим в ДТП. Полиция воздерживается от комментариев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
3
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
4
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
5
Российские дипломаты встретились с Константином Ярошенко в тюрьме в США
6
"Меня стали называть русским Миядзаки..."
7
Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости