Все пострадавшие при взрыве в Ереване утром будут выписаны из больницы

ЕРЕВАН, 3 апреля. /ТАСС/. Все пострадавшие от взрыва в Ереване утром во вторник будут выписаны из больницы. Об этом сообщил директор ереванского медицинского центра имени Святого Григория Просветителя, доктор медицинских наук, профессор Ара Минасян.

"Утром после перевязки все пострадавшие, кроме восьмилетней девочки, будут выписаны из больницы", - отметил директор. По словам Минасяна, "хирургическая операция у девочки завершилась очень хорошо, ее нога будет сохранена".

"Ранение не будет иметь последствий для здоровья ребенка", - указал он, добавив, что девочка останется в больнице 2 недели. В целом же "у всех пострадавших - осколочные ранения" от разорвавшегося баллона с углекислым газом и обломков мебели, подчеркнул директор медцентра, специализирующегося на оказании неотложной медицинской помощи населению.

Взрыв в центре Еревана

Вечером в понедельник, в 20:44 (19:44 мск), в МЧС Армении поступил сигнал о том, что в центре Еревана произошел взрыв в ресторане быстрого питания Burger King, расположенном на первом и втором этажах дома 5 по Северному проспекту. Ранения получили восемь человек, среди которых трое пятнадцатилетних россиян, трое местных граждан и двое граждан Ирана. Особо тяжелые ранения получила восьмилетняя девочка.

Полиция исключает умышленный характер взрыва и называет причиной происшествия 20-литровый баллон с углекислым газом, использовавшийся для разлива пива. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Содействия россиянам

Сотрудники посольства России в Армении незамедлительно выехали в медцентр для прояснения обстановки и оказания содействия пострадавшим российским гражданам, сообщили корреспондент ТАСС в диппредставительстве. Медцентр посетил также спикер парламента Армении, детский хирург Ара Баблоян, который ознакомился с состоянием пострадавших.