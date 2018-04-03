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СМИ: российское судно "Янтарь" прекратило поиск аргентинской подлодки

Происшествия
3 апреля, 4:11 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 3, апреля. /ТАСС

Почетный консул РФ в Мар-дель-Плате, где базировалась пропавшая субмарина, официально не подтвердил эту информацию

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Подводная лодка San Juan

Подводная лодка San Juan

© EPA-EFE/ARGENTINA NAVY

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апреля. /ТАСС/. Российское океанографическое судно "Янтарь" прекратило участие в поиске пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины San Juan. Об этом сообщило в понедельник агентство Telam.

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Ход операции по поиску подлодки San Juan. Досье

"Нам сказали, что оно отправилось в Уругвай, а затем зайдет в Буэнос-Айрес, но уже не вернется в зону поиска", - сказала агентству сестра одного из членов экипажа, которую вместе с другими родственниками подводников ежедневно информируют о ходе поисков представители ВМС Аргентины.

Почетный консул РФ в Мар-дель-Плате, где находятся военно-морская база, на которой базировалась пропавшая субмарина, Хорхе Кузнецов не смог подтвердить информацию о прекращении участия российского судна в поиске. "Ходят слухи, что да. Но официального подтверждения я пока не получал", - сказал он корреспондент ТАСС.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

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