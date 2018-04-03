СМИ: российское судно "Янтарь" прекратило поиск аргентинской подлодки

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апреля. /ТАСС/. Российское океанографическое судно "Янтарь" прекратило участие в поиске пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины San Juan. Об этом сообщило в понедельник агентство Telam.

"Нам сказали, что оно отправилось в Уругвай, а затем зайдет в Буэнос-Айрес, но уже не вернется в зону поиска", - сказала агентству сестра одного из членов экипажа, которую вместе с другими родственниками подводников ежедневно информируют о ходе поисков представители ВМС Аргентины.

Почетный консул РФ в Мар-дель-Плате, где находятся военно-морская база, на которой базировалась пропавшая субмарина, Хорхе Кузнецов не смог подтвердить информацию о прекращении участия российского судна в поиске. "Ходят слухи, что да. Но официального подтверждения я пока не получал", - сказал он корреспондент ТАСС.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.