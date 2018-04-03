Умер восьмой подопечный психоневрологического интерната, где произошла вспышка гриппа

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Еще один подопечный Биробиджанского психоневрологического интерната, где произошла вспышка гриппа и ОРВИ, умер. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК РФ по Еврейской АО.

С 15 по 23 марта с диагнозом "пневмония" умерли четыре пациента интерната, еще трое умерли 25, 27 и 29 марта. В больницах с симптомами ОРВИ и гриппа в общей сложности находятся более 60 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Скончался восьмой подопечный интерната", - сказала старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Алина Афанаcьева. Она добавила, что расследование уголовного дела продолжается.