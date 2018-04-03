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Умер восьмой подопечный психоневрологического интерната, где произошла вспышка гриппа

Происшествия
3 апреля, 4:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В больницах с симптомами ОРВИ и гриппа находятся более 60 пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Еще один подопечный Биробиджанского психоневрологического интерната, где произошла вспышка гриппа и ОРВИ, умер. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК РФ по Еврейской АО.

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С 15 по 23 марта с диагнозом "пневмония" умерли четыре пациента интерната, еще трое умерли 25, 27 и 29 марта. В больницах с симптомами ОРВИ и гриппа в общей сложности находятся более 60 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Скончался восьмой подопечный интерната", - сказала старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Алина Афанаcьева. Она добавила, что расследование уголовного дела продолжается.

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