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СМИ: греческая полиция задержала напавшего на сотрудников посольства Ирана в Афинах

Происшествия
3 апреля, 5:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Сообщается, что мужчина ранил сотрудников дипмиссии ножом

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ТАСС, 3 апреля. Полиция Греции задержала подозреваемого в нападении на двух сотрудников посольства Ирана в Афинах. Об этом сообщила в понедельник газета "Элефтерос типос".

По ее информации, сам инцидент произошел в минувшее воскресенье. 47-летний гражданин Ирана подошел к зданию дипмиссии, где ранил ножом двух ее сотрудников.

В правоохранительных органах добавили, что злоумышленник страдает психическим расстройством. Как он позже сам заявил стражам порядка, следующей целью было израильское посольство, поскольку так приказали "голоса в его голове".

Отмечается, что мужчина признался в нападении и в двух поджогах, совершенных ранее. Дело было передано в прокуратуру, также был выдан ордер на арест иранца.

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