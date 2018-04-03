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Гендиректор компании-собственника сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест

Происшествия
3 апреля, 5:22 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 3, апреля. /ТАСС

Юлия Богданова стала пятой фигуранткой дела, кто оспаривает решение суда об аресте

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КЕМЕРОВО, 3 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор компании-собственника сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлия Богданова обжаловала арест, сообщили ТАСС в Заводском районном суде Кемерова во вторник.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Поступили документы [по обжалованию ареста] от Богдановой", - сказала собеседница агентства. По ее словам, рассматривать их будут в Кемеровском областном суде.

Богданова стала пятой фигуранткой дела, кто оспаривает решение суда об аресте. В понедельник в Заводской суд также поступили документы от остальных обвиняемых - обжалуют задержание под стражу арендатор сгоревшего ТЦ Надежда Судденок, руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор", которая разработала систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также охранник ЧОП Сергей Антюшин.

Пожар произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, в том числе 27 детей.

По делу о пожаре проходят семь фигурантов: помимо тех, кто обжалует арест, технический директор ККК Георгий Соболев и бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова. Все они по ходатайству следствия арестованы до 25 мая.

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