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В суд передали дело группы приморцев, обвиняемых в разбое и нападениях на геев

Происшествия
3 апреля, 6:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, апреля. /ТАСС

По уголовному делу проходят десять человек

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении оружия, грабеже, угоне и разбое в отношении представителей сексуальных меньшинств в Приморском крае передали в суд, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемые вопреки воле хозяев частного дома проникли в него и, применяя физическую силу к домочадцам, в том числе к малолетнему ребенку, потребовали передать им огнестрельное оружие. Помимо этого, обвиняемые совершили несколько нападений на граждан. Оправдывая свои действия борьбой с сексуальными меньшинствами, они через сеть интернет знакомились с гражданами, относящими себя к соответствующим меньшинствам, договаривались о встрече, а при встрече избивали и похищали имущество", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проходят десять человек. Они обвиняются в хищении огнестрельного оружия, нарушении неприкосновенности жилища, грабеже, угоне, разбое и умышленном уничтожении чужого имущества.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила пресс-служба.

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