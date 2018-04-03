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Неизвестный совершил разбойное нападение на офис кредитной организации в Ереване

Происшествия
3 апреля, 7:49 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 3, апреля. /ТАСС

По данным полиции, он украл около $10 тыс. и скрылся с места преступления

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ЕРЕВАН, 3 апреля. /ТАСС/. Разбойное нападение произошло поздним вечером 2 апреля в Ереване. Неизвестный в маске и с предметом, напоминающим оружие, ворвался в офис одной из кредитных организаций, находящийся в столичном районе Аван. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении полковник Ашот Агаронян.

"Неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на филиал кредитной организации. По предварительным данным, он украл около 5 млн драмов ($10 тыс. США) и скрылся с места преступления", - рассказал представитель полиции Армении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, работают следователи и полицейские. За последнее месяцы это уже третье разбойное нападение на офисы финансовых структур в Ереване. В декабре прошлого года неизвестные напали на другую кредитную организацию, а в феврале этого года был ограблен филиал банка "ВТБ Армения".

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