Неизвестный совершил разбойное нападение на офис кредитной организации в Ереване

ЕРЕВАН, 3 апреля. /ТАСС/. Разбойное нападение произошло поздним вечером 2 апреля в Ереване. Неизвестный в маске и с предметом, напоминающим оружие, ворвался в офис одной из кредитных организаций, находящийся в столичном районе Аван. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении полковник Ашот Агаронян.

"Неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на филиал кредитной организации. По предварительным данным, он украл около 5 млн драмов ($10 тыс. США) и скрылся с места преступления", - рассказал представитель полиции Армении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, работают следователи и полицейские. За последнее месяцы это уже третье разбойное нападение на офисы финансовых структур в Ереване. В декабре прошлого года неизвестные напали на другую кредитную организацию, а в феврале этого года был ограблен филиал банка "ВТБ Армения".