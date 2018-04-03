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По подозрению в коррупции в Киргизии задержан замглавы Государственной налоговой службы

Происшествия
3 апреля, 7:57 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 3, апреля. /ТАСС

Его обвиняют в незаконном возмещении из государственного бюджета налога на добавленную стоимость некоторым частным фирмам

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БИШКЕК, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по подозрению в коррупции задержали заместителя Государственной налоговой службы республики Кубанычбека Кумашова. Об этом ТАСС сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью и СМИ ГКНБ.

"Кумашов задержан в рамках расследования связанного с коррупцией уголовного дела о незаконном возмещении из государственного бюджета налога на добавленную стоимость (НДС) некоторым частным фирмам", - заявили в ведомстве. В частности, речь идет о компаниях "Полларис" и "Интеррустрейд".

Ранее в Киргизии сотрудники ГКНБ выявили иностранные лжефирмы, которые с помощью поддельных печатей и штампов, а также коррупционных схем занимались незаконным возвратом НДС различным коммерческим компаниям. В результате чего бюджету республики был нанесен ущерб на 217 млн сомов (около 3 млн долларов). По данным следствия, к этому делу причастны ряд высокопоставленных государственных служащих, имена, фамилии и должности которых пока не разглашаются.

"Кумашов помещен в изолятор временного содержания ГКНБ, ведется следствие", - подчеркнули в ГКНБ Киргизии.

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