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Число пострадавших в результате массового отравления в Киргизии достигло 222

Происшествия
3 апреля, 8:28 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 3, апреля. /ТАСС

Предположительно, причиной отравления могли стать блюда из курицы или рыбы в одном из ресторанов Бишкека

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БИШКЕК, 3 апреля. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате массового отравления в одном из ресторанов столицы Киргизии возросло до 222 человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в министерстве здравоохранения республики.

"По последним данным, за медицинской помощью в Бишкеке обратились 198 человек. Из них в инфекционные больницы госпитализирован 131 гражданин, в том числе 25 детей и подростков", - заявили в министерстве. Остальные пострадавшие "проходят амбулаторный курс лечения". "Еще 24 человека с диагнозом "отравление" госпитализированы в других областях республики, установлено, что они также присутствовали в данном ресторане на банкете", - отметили в минздраве.

По информации Центра госсанэпиднадзора киргизской столицы, все пострадавшие 31 марта принимали участие в свадебных торжествах в бишкекском ресторане "Ала-Тоо". "Состояние здоровья всех госпитализированных и проходящих лечение в амбулаторных условиях легкой и средней степени тяжести", - заверили в министерстве. В настоящее время проводятся лабораторные исследования изъятых в ресторане продуктов, результаты которых станут известны в ближайшее время. Предположительно, причиной массового отравления могли стать блюда из курицы или рыбы.

По данному факту в Киргизии возбуждено дело по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" уголовного кодекса республики. В связи с данным ЧП ресторан, в котором произошло массовое отравление людей, временно закрыт. Известно, что в последний раз санитарная проверка в нем проводилась в октябре прошлого года.

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