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Экс-глава стройнадзора Кузбасса, обвиняемая по делу о пожаре в ТЦ, обжаловала арест

Происшествия
3 апреля, 9:25 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 3, апреля. /ТАСС

Танзилия Комкова стала шестой фигуранткой дела, оспаривающей меру пресечения в виде заключения под стражу

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КЕМЕРОВО, 3 апреля. /ТАСС/. Защита бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилии Комковой, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", направила апелляционную жалобу на решение суда об аресте, сообщили ТАСС в Центральном районном суде.

"Апелляционная жалоба от защитника обвиняемой поступила сегодня", - сказала собеседница агентства. Комкова стала шестой фигуранткой дела, оспаривающей меру пресечения в виде заключения под стражу. Всего в настоящее время обвиняемыми проходят семь человек, все они по ходатайству следствия арестованы до 25 мая 2018 года.

Как сообщал ТАСС, ранее в Заводский районный суд поступили жалобы от пяти обвиняемых - арендатора сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежды Судденок, генерального директора компании-собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлии Богдановой, руководителя и сотрудника обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и Александра Никитина, а также сотрудника частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре, Сергея Антюшина. Помимо них обвиняемым по уголовному делу проходит технический директор ККК Георгий Соболев.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.

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