Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из управлений ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю и по Омской области пресекли передачу секретных военных карт иностранной стороне. Об этом сообщили во вторник в пресс- службе УФСБ по Свердловской области.

"Пресечена деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения. Так, одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям УК РФ "Государственная измена" и "Шпионаж". "Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем. Ранее один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статье УК РФ "Госизмена", - уточнили в пресс-службе.