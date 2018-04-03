Пациент московской больницы обнаружен убитым в палате

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пациент одной из московских больниц найден убитым в палате. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, тело мужчины 1965 года рождения обнаружено во вторник утром в палате городской больницы на улице Алабьева.

"При визуальном осмотре на теле погибшего мужчины обнаружено два ножевых ранения. По предварительным данным, в момент нападения в палате также находились другие госпитализированные пациенты", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи работают на месте происшествия, допрашивают сотрудников больницы и пациентов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.