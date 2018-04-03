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В убийстве пациента одной из московских больниц подозревается его сосед по палате

Происшествия
3 апреля, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

По данным следствия, погибший мешал подозреваемому спать

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сосед по палате, предположительно, убил пациента больницы на западе Москвы из-за того, что он мешал ему спать. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время следователи установили подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", - сообщила она.

После осмотра и разрешения врачей с подозреваемым продолжатся следственные действия.

Утром во вторник в палате городской больницы на улице Алабьева было обнаружено тело пациента 1965 года рождения с двумя ножевыми ранениями. В момент нападения в палате также находились другие госпитализированные пациенты. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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