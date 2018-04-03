Адвокат разыскиваемого нижегородского депутата просит отменить решение о заочном аресте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апреля. /ТАСС/. Адвокат депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Глушкова, подозреваемого в хищении имущества и находящегося в розыске, не согласен с избранной судом мерой пресечения в виде ареста. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

Ранее сообщалось, что 30 марта Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца скрывающимся от правоохранителей депутатам Александру и Владимиру Глушковым, которых подозревают в хищении муниципального имущества в особо крупном размере.

"Поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва [Александра Глушкова]. <…> С вынесенным постановлением защита категорически не согласна, считает решение суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене, в связи с чем на постановление подана апелляционная жалоба", - сообщил Лазарев.

Материалы, поданные адвокатом Александра Глушкова, в ближайшее время направят в Нижегородский областной суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что депутатов Глушковых подозревают в хищении муниципального имущества в особо крупном размере путем обмана (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с 2013 года по 2016 год Александр и Владимир Глушковы совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахна по поддельной проектной документации возвели на территории автостанции двухэтажный торговый центр. При этом снесли всю транспортную инфраструктуру и изменили планировку территории.

Совместными действиями подозреваемых и других лиц муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 26,6 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела братья Глушковы и предприниматель Прядилов объявлены в розыск, так как скрылись от органов следствия. Также ранее сообщалось, что суд арестовал имущество братьев Глушковых - всего 37 объектов недвижимости.