В СК подтвердили обвинение в окончательной редакции экс-главе Удмуртии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ подтвердил, что бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в получении взятки на общую сумму порядка 140 млн рублей.

"Ему инкриминируются два эпизода получения взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, доли в коммерческой организации на 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.

"За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей", - уточнила Петренко.

Ранее адвокат Соловьева Алексей Ульянов сообщил ТАСС, что его подзащитному предъявлено обвинение в окончательной редакции по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере"). Соловьев признал вину в полном объеме. Как ранее рассказал следователь в суде, экс-глава Удмутрии активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, в том числе изобличающие других фигурантов дела.

4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Соловьева в связи с утратой доверия.