Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Рязанской области в ДТП на трассе "М-6" погибли три человека

Происшествия
3 апреля, 11:32 дата обновления: 3 апреля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В аварии также пострадал 13-летний ребенок, он находится в больнице

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в ДТП с участием трех легковых автомобилей на трассе М-6 "Каспий" в Рязанской области во вторник, сообщили ТАСС в региональном УМВД.

"По предварительной информации, водитель, управляющий автомобилем Lada Priora, выехал на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с автомобилем Peugeot 408, а в последующем - с автомобилем Daewoo Nexia. В результате происшествия 13-летний ребенок, пассажирка Peugeot, с различными травмами доставлена в медицинское учреждение, водитель Priora и его пассажирка и пассажир Peugeot погибли", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов.

Еще двоих пострадавших доставили в реанимационное отделение. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Скопинском межрайонном медицинском центре.

"Они госпитализированы в реанимационное отделение", - сказала собеседница агентства в приемном отделении медцентра.

По данным сайта ГУ МЧС по Рязанской области, сигнал о ДТП на 286-м километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" поступил в 09:40 мск. На ликвидацию последствий ДТП выехали два пожарных автомобиля, шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
3
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
4
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
5
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости