В Рязанской области в ДТП на трассе "М-6" погибли три человека

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в ДТП с участием трех легковых автомобилей на трассе М-6 "Каспий" в Рязанской области во вторник, сообщили ТАСС в региональном УМВД.

"По предварительной информации, водитель, управляющий автомобилем Lada Priora, выехал на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с автомобилем Peugeot 408, а в последующем - с автомобилем Daewoo Nexia. В результате происшествия 13-летний ребенок, пассажирка Peugeot, с различными травмами доставлена в медицинское учреждение, водитель Priora и его пассажирка и пассажир Peugeot погибли", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов.

Еще двоих пострадавших доставили в реанимационное отделение. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Скопинском межрайонном медицинском центре.

"Они госпитализированы в реанимационное отделение", - сказала собеседница агентства в приемном отделении медцентра.

По данным сайта ГУ МЧС по Рязанской области, сигнал о ДТП на 286-м километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" поступил в 09:40 мск. На ликвидацию последствий ДТП выехали два пожарных автомобиля, шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.