ФСБ задержала саратовца, пытавшегося выехать в Сирию и примкнуть к террористам

САРАТОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ задержали жителя Саратова, который пытался вступить террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ), возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального УФСБ.

"Сотрудники ведомства задержали жителя Саратова, 1977 года рождения, который выехал в Турцию с целью вступления в одно из подразделений международной террористической организации. При попытке незаконного пересечения турецко-сирийской границы он был задержан и депортирован в Россию. Позже выяснялось, что он также вел пропаганду в интересах террористов", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что мужчина также планировал в ближайшее время вновь предпринять очередную попытку - выехать в Сирию и примкнуть к террористам.

Теперь ему предстоит отвечать по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), ему грозит до 20 лет лишения свободы.