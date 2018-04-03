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ФСБ задержала саратовца, пытавшегося выехать в Сирию и примкнуть к террористам

Происшествия
3 апреля, 11:36 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 3, апреля. /ТАСС

По данным ведомства, мужчина также вел пропаганду в интересах боевиков

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САРАТОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ задержали жителя Саратова, который пытался вступить террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ), возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального УФСБ.

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"Сотрудники ведомства задержали жителя Саратова, 1977 года рождения, который выехал в Турцию с целью вступления в одно из подразделений международной террористической организации. При попытке незаконного пересечения турецко-сирийской границы он был задержан и депортирован в Россию. Позже выяснялось, что он также вел пропаганду в интересах террористов", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что мужчина также планировал в ближайшее время вновь предпринять очередную попытку - выехать в Сирию и примкнуть к террористам.

Теперь ему предстоит отвечать по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Саратовская область Борьба с "Исламским государством"
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