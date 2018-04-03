В Подмосковье разоблачена вооруженная преступная группа

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании вооруженной преступной группы в Раменском районе Подмосковья. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, всем участникам банды предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела в отношении шестерых обвиняемых в совершении пяти убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ), трех разбойных нападений (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и незаконного оборота оружия (ст. 222 УК РФ) возбуждено еще одно уголовное дело - по факту создания устойчивой вооруженной группы (ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ). Уголовные дела соединены в одно производство", - сообщила Врадий.

Следователи установили, что в 2001 году двое обвиняемых создали вооруженную банду и вовлекли в нее еще четырех мужчин. Фигуранты совершили ряд убийств и вооруженных разбойных нападений в Подмосковье. Так, в 2014 году члены банды расправились с четырьмя молодыми людьми в Раменском районе, выстрелив в них не менее 64 раз из огнестрельного оружия. Проезжавший мимо таксист услышал выстрелы и вызвал сотрудников правоохранительных органов. "Мотивом совершения преступления стала попытка захватить контроль за парковкой частных извозчиков в районе железнодорожной станции "Удельная" Раменского района", - добавила представитель подмосковного ГСУ СК.