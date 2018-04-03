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В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Происшествия
3 апреля, 11:56 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 3, апреля. /ТАСС

Мужчина попытался покончить жизнь самоубийством при задержании

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ПЯТИГОРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Подозреваемого в убийстве полицейского, тело которого ранее нашли в автомобиле в Ипатовском районе, задержали на Ставрополье, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по краю.

"Совместно с полицией подозреваемый был обнаружен в хозяйственной постройке одного из частных домовладений в селе Золотаревке Ипатовского района, где он срывался от следствия", - сообщили в следственном управлении.

Узнав о прибытии сотрудников правоохранительных органов, мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, но был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Как только его состояние стабилизируется, с ним начнут работать следователи и криминалисты СК РФ.

Как сообщалось, об исчезновении инженера-электрика отдела технического обслуживания вычислительного центра ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю стало известно 1 апреля. Установлено, что 31 марта текущего года полицейский уехал из дома на своем автомобиле. Спустя сутки его машину остановили в Ипатовском районе под управлением другого человека, которому удалось скрыться. При осмотре автомобиля в багажнике нашли тело полицейского с многочисленными ножевыми ранениями.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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