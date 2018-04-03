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Московский регион стал лидером по числу мошенничеств с недвижимостью

Происшествия
3 апреля, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Всего в прошлом году по стране мошенничества составили около половины от всех преступлений

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. МВД РФ зафиксировало в прошлом году около четырех тысяч преступлений, связанных с недвижимостью, большая часть из которых - мошенничества. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, Московский регион стал лидером по числу таких зарегистрированных преступлений.

"В 2017 году на территории России зарегистрировано 3 673 преступления, связанных с операциями с недвижимым имуществом. В том числе хищение чужого имущества, совершенное в виде присвоения или растраты, их 463, и мошенничества - около 2 тыс. Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Москве и Московской области", - сказали ТАСС в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос.

Также в министерстве отметили, что статистические сведения о преступлениях, связанных со сдачей квартир в аренду, ведомственными учетами не предусмотрены.

Ранее Департамент аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость сообщал, что на массовом рынке найма жилья зафиксирована новая волна активизации мошенников, незаконно использующих бренды известных агентств недвижимости.

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