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Движение электричек на Киевском направлении МЖД восстановлено после утренних сбоев

Происшествия
3 апреля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Сбой произошел из-за обрыва контактного провода на участке станции Лесной Городок

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Железнодорожники восстановили движение электричек на Киевском направлении Московской железной дороги после утренних сбоев, сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Киевского направления МЖД. В настоящее время пригородные поезда Киевского направления выполняют рейсы по расписанию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что из-за обрыва контактного провода на участке станции Лесной Городок Киевского направления остановился "Аэроэкспресс", выполнявший рейс в аэропорт Внуково. В первой половине дня 3 апреля электрички следовали с опозданием по этой линии, несколько поездов отменили. Причину обрыва контактного кабеля в компании не уточнили.

По данным МЖД, поврежденный провод восстановили к 10:30, после этого движение на Киевском направлении вернули в норму.

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