Суд подтвердил информацию об аресте исполнительного директора ФК "Кубань"

КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца Владислава Белецкого по делу о хищениях в футбольном клубе "Кубань", сообщили ТАСС во вторник в Прикубанском районном суде Краснодара.

Ранее СМИ сообщали об аресте фигуранта дела со ссылкой на неофициальные источники.

"В отношении Белецкого Владислава Владимировича Прикубанским районным судом города Краснодара была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 27 мая 2018 года включительно", - сообщили в суде.

В "Кубани" отказались комментировать ситуацию и уточнить текущую должность Белецкого в клубе.

28 марта источник сообщил ТАСС, что в Краснодаре расследуют уголовное дело о хищении в "Кубани". Его фигурантом стал исполнительный директор клуба, должность которого, о словам собеседника агентства, занимал Белецкий. В правоохранительных органах ситуацию не комментировали.