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Суд отправил курсанта военной академии Петербурга на принудительное лечение

Происшествия
3 апреля, 12:24 дата обновления: 3 апреля, 12:42 UTC+3

Вадим Осипов обвинялся в содействии террористической деятельности и подготовке к теракту

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) постановил отправить на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняющегося в содействии террористической деятельности и подготовке к теракту. Об этом корреспондент ТАСС сообщил из зала суда.

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"Поместить Осипова на принудительное лечение в Москве", - сказал судья.

Во вторник по результатам повторной экспертизы суду было рекомендовано отправить Осипова на принудительное лечение в связи с тем, что у него наблюдается острая шизофрения.

По версии следствия, курсант готовил вооруженный захват казармы - у него был обнаружен листок со схемой захвата воинской части и оружейной комнаты. Уголовное дело против Осипова возбудили спустя неделю после теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Изначально его обвинили в содействии террористической деятельности, но позже добавили обвинение в приготовлении к теракту. Свою вину он не признает.

Как ранее отмечал его адвокат Виталий Черкасов, первая экспертиза, признавшая его вменяемым, не приняла во внимание особенности личности Осипова. На курсанта, отмечал он, большое влияние оказал взрыв в петербургском метро. В беседах с сослуживцами он позволял себе шутить по поводу теракта, но никакой опасности для окружающих, по словам защитника, Осипов не представляет.

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