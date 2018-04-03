Суд в Татарстане арестовал двух участников запрещенной в РФ организации "Таблиги Джамаат"

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Казани арестовал двух участников запрещенной в России экстремисткой организации "Таблиги Джамаат" по подозрению в привлечении в ее ряды новых членов, сообщили ТАСС в пресс- службе суда во вторник.

"Материал в отношении двух граждан РФ был рассмотрен 30 марта, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая. Назмиев Марат Равилович и Салимов Тагир Миннахметович подозреваются в совершении преступления, предусмотрено частями 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ. Им инкриминируют, что их действия были направлены на вовлечение новых участников в организацию "Таблиги Джамаат", запрещенную и признанную экстремистской на территории РФ", - сказал представитель пресс-службы суда.

По версии следствия, подозреваемые организовывали сборы, на которых изучалась религиозная литература запрещенной организации и обсуждались планы по распространению своей идеологии на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

"Таблиги Джамаат" запрещена в РФ решением Верховного суда от 7 мая 2009 года.