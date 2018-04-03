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Адвокат подозреваемого в коррупции нижегородского депутата обжаловал его арест

Происшествия
3 апреля, 12:36 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 3, апреля. /ТАСС

Игликова подозревают в получении взятки в размере 160 тыс. рублей

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апреля. /ТАСС/. Адвокат депутата городской думы Нижнего Новгорода Николая Ингликова, которого подозревают в получении взятки, подал жалобу на решение суда об аресте своего подзащитного. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

29 марта суд заключил Ингликова под стражу. Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата, который также является директором управления муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода. Его подозревают в получении взятки в размере 160 тыс. рублей.

"Поступила апелляционная жалоба от адвоката на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата городской думы [Николая Ингликова], являющегося директором муниципального казенного учреждения <…> С вынесенным постановлением защита не согласна, считает решение суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене, в связи с чем на постановление подана апелляционная жалоба", - сказал Лазарев.

Жалобу в ближайшее время направят на рассмотрение в Нижегородский областной суд.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, 27 марта Ингликов получил взятку от посредника в размере 160 тыс. рублей за общее покровительство по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий трудового договора смотрителя Ново-Сормовского кладбища в Нижнем Новгороде.

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