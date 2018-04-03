Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита пранкера, сообщившего о сотнях погибших в Кемерове, обжаловала его заочный арест

Происшествия
3 апреля, 12:35 дата обновления: 3 апреля, 12:44 UTC+3

Сообщается, что в суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката гражданина Украины Никиты Кувикова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Защита пранкера, гражданина Украины Никиты Кувикова, распространявшего в интернете ложные сведения о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, обжаловала его заочный арест. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Матвейчука, представляющего интересы обвиняемого Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов - прим. ТАСС), на постановление суда об избрании последнему заочного ареста", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, добавив, что дата рассмотрения пока не назначена.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В отношении пранкера расследуется уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды"). Басманный суд 28 марта, удовлетворив ходатайство следственных органов, заключил Кувикова под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Также суд объявил его в международный розыск.

В соцсетях после трагедии в Кемерове были выложены записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.

В результате пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
3
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
4
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
5
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости