Защита пранкера, сообщившего о сотнях погибших в Кемерове, обжаловала его заочный арест

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Защита пранкера, гражданина Украины Никиты Кувикова, распространявшего в интернете ложные сведения о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, обжаловала его заочный арест. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Матвейчука, представляющего интересы обвиняемого Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов - прим. ТАСС), на постановление суда об избрании последнему заочного ареста", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, добавив, что дата рассмотрения пока не назначена.

В отношении пранкера расследуется уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды"). Басманный суд 28 марта, удовлетворив ходатайство следственных органов, заключил Кувикова под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Также суд объявил его в международный розыск.

В соцсетях после трагедии в Кемерове были выложены записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.

В результате пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.