Пожарные потушили загоревшуюся на юге МКАД "Газель"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Загоревшаяся на 36-м км МКАД "Газель" потушена. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"Пожарные потушили возгорание автомобиля "Газель" между Варшавским шоссе и Профсоюзной улицей на МКАД. В результате произошедшего никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание произошло в результате ДТП с участием "Газели" и легкового автомобиля. От удара грузовик загорелся.

Ранее сообщалось, что в районе аварии образовалась автомобильная пробка длиной около 5 км.