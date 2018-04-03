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Пожарные потушили загоревшуюся на юге МКАД "Газель"

Происшествия
3 апреля, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Загоревшаяся на 36-м км МКАД "Газель" потушена. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"Пожарные потушили возгорание автомобиля "Газель" между Варшавским шоссе и Профсоюзной улицей на МКАД. В результате произошедшего никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание произошло в результате ДТП с участием "Газели" и легкового автомобиля. От удара грузовик загорелся.

Ранее сообщалось, что в районе аварии образовалась автомобильная пробка длиной около 5 км.

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