Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Стокгольме приговорил напавшего на дипмиссию РФ к принудительному лечению

Происшествия
3 апреля, 13:09 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 3, апреля. /ТАСС

Срок лечения установят медики

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 3 апреля. /ТАСС/. Окружной суд Стокгольма приговорил во вторник Леонида Карнюшина, совершившего в январе серию правонарушений в отношении посольства РФ и нанесшего материальный ущерб дипломатической собственности в торгпредстве России в Стокгольме, к принудительному лечению и крупному штрафу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в судебной инстанции.

"Суд приговорил Карнюшина к принудительному лечению, срок которого будет установлен медиками. Он также должен будет выплатить штраф размером 106794 шведских крон ($12867) ", - рассказала представитель суда Сусанн Элиассон.

Карнюшин обвинялся шведской прокуратурой в трех случаях злостных нарушений неприкосновенности жилища и незаконного проникновения, двух случаях причинения ущерба и в попытке применить насилие по отношению к служащему. На прошлой неделе были объявлены результаты судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого. Выводы показали, что он страдает психическим расстройством.

6 января Карнюшин на легковом автомобиле сломал шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража торгового представительства РФ. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания торгпредства. 10 января Карнюшин незаконно проник на территорию российского посольства, а позднее в тот же день повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения. После каждого инцидента полиция задерживала мужчину и отпускала через несколько часов.

Правонарушитель был вновь задержан 13 января "за незаконное вторжение и причинение ущерба". Он признал свою вину и заявил, что причиной его действий стало "недовольство тем, что ему не дают визу в Россию", а также то, что "российские дипломаты ведут себя так, как будто они находятся в России".

Как сообщил ранее МИД РФ, глава МИД Швеции Маргот Валльстрём выразила министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время телефонного разговора сожаление в связи с произошедшими в январе инцидентами в дипмиссии РФ в Стокгольме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
3
Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
4
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
5
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости