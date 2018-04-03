Житель Ростова получил три года условно за организацию канала поставки оружия из США

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Предприниматель из Ростова-на-Дону Александр Мазаев получил условный срок за организацию контрабандного канала поставки оружия из США в Россию, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным УФСБ, ростовский предприниматель приобретал пистолеты в США, разбирал их и в виде составных частей отправлял в Россию с помощью транспортных компаний.

Оружие он пересылал частными посылками с различными бытовыми предметами и приборами, в которых составные части пистолетов были тщательно скрыты. В Ростове-на-Дону предприниматель вновь собирал пистолеты.

"Суд признал Мазаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации огнестрельного оружия, его основных частей…" и ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконный приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия". Предпринимателю назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.