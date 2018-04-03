В Ульяновской области начальника отделения ГИБДД подозревают в получении взяток

УЛЬЯНОВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении начальника отделения ГИБДД ОМВД "Новоспасский" в Ульяновской области, который подозревается в получении взяток за непривлечение к ответственности водителей нефтевозов. Об этом во вторник сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ульяновской области по связям со СМИ Александр Сорокин.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 "Получение взятки". По версии следствия, подозреваемый получал взятки от директора одной из фирм за то, чтобы сотрудники ДПС не привлекали к административной ответственности водителей нефтевозов", - сказал собеседник агентства.

Сорокин уточнил, что сумма взяток составила порядка 170 тыс. рублей. Подозреваемого поместили под домашний арест сроком на 2 месяца.