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В Ульяновской области начальника отделения ГИБДД подозревают в получении взяток

Происшествия
3 апреля, 13:27 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 3, апреля. /ТАСС

Подозреваемого поместили под домашний арест на 2 месяца

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УЛЬЯНОВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении начальника отделения ГИБДД ОМВД "Новоспасский" в Ульяновской области, который подозревается в получении взяток за непривлечение к ответственности водителей нефтевозов. Об этом во вторник сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ульяновской области по связям со СМИ Александр Сорокин.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 "Получение взятки". По версии следствия, подозреваемый получал взятки от директора одной из фирм за то, чтобы сотрудники ДПС не привлекали к административной ответственности водителей нефтевозов", - сказал собеседник агентства.

Сорокин уточнил, что сумма взяток составила порядка 170 тыс. рублей. Подозреваемого поместили под домашний арест сроком на 2 месяца.

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