Более 6 тыс. человек эвакуированы из ТЦ "Афимолл" из-за задымления в Burger King

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Задымление в ресторане Burger King привело к эвакуации более 6 тыс. человек из торгового центр "Афимолл", сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Посетители и сотрудники ТЦ "Афимолл" на Пресненской набережной, д. 2, эвакуированы из-за задымления в ресторане Burger King на четвертом этаже торгового центра", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, по итогам проверки возгорания не обнаружено, а причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане.

Торговый центр возобновил работу менее чем через час после эвакуации. Об этом ТАСС сообщили в 13:45 в пресс-службе AFI Development.

#тревога Публикация от Олег (@olegchernayx) 3 Апр 2018 в 2:35 PDT

Публикация от Sonechka (@s.onechk.a) 3 Апр 2018 в 2:54 PDT