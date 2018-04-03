Более 6 тыс. человек эвакуированы из ТЦ "Афимолл" из-за задымления в Burger King

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Задымление в ресторане Burger King привело к эвакуации более 6 тыс. человек из торгового центр "Афимолл", сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.
"Посетители и сотрудники ТЦ "Афимолл" на Пресненской набережной, д. 2, эвакуированы из-за задымления в ресторане Burger King на четвертом этаже торгового центра", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, по итогам проверки возгорания не обнаружено, а причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане.
Торговый центр возобновил работу менее чем через час после эвакуации. Об этом ТАСС сообщили в 13:45 в пресс-службе AFI Development.
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