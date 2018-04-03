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В Москве воспитатель кадетской школы арестован за участие в террористической организации

Происшествия
3 апреля, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Арестованному Борису Вершинину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Кузьминский районный суд Москвы санкционировал арест старшего воспитателя ГБОУ Москвы "Романовская школа" Бориса Вершинина, обвиняемого в участии в террористической организации. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь суда Карина Каленова.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Вершинина на срок до 21 мая", - сказала представитель суда.

Вершинин обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, воспитатель кадетского корпуса состоял в рядах общественного движения "Народное ополчение России", "цели которого представляют угрозу национальной безопасности, политической системе РФ и направлены на свержение конституционного строя путем вооруженного мятежа".

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