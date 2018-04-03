В Росгвардии рассказали о нарушениях ЧОП в "Зимней вишне"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Частное охранное предприятие "Центр защиты", работавшее в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, незаконно взяло на себя дополнительные обязательства по защите от пожаров. Об этом журналистам сообщила главный эксперт Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова.

По ее словам, это произошло еще до пожара 25 марта, который унес жизни 64 человек.

"По договору на оказание частных охранных услуг данная охранная организация взяла на себя обязательства по профилактике угрозы пожаров внутри объекта и даже в пятидесятиметровой зоне, прилегающей к объекту. Хочу подчеркнуть, что частные охранные организации учреждаются исключительно для оказания охранных услуг. И профилактика пожаров к числу услуг, которые оказывают охранные организации, не относится", - сказала Тернова.

Она также отметила, что ЧОП не имел в своем распоряжении необходимого персонала и экипировки для оказания услуг по профилактике пожаротушения.

Тернова также сообщила, что "Центр защиты" имел два договора на оказание охранных услуг.

"После пожара ЧОП сразу же прибег к махинациям и в результате появились два договора. Я уверена, что один из договоров появился после трагических событий", - сказала она.

По словам Терновой, оба договора имеют один и тот же номер, однако дата заключения разная - 1 января и 12 февраля.

"ЧОП обязан подавать уведомление в течение пяти дней в подразделение Росгвардии о начале своей деятельности, ЧОП "Центр защиты" сделал это до заключения договора - 9 февраля", - пояснила она. По ее мнению, частное охранное предприятие после пожара заключило еще один договор от 1 января задним числом, чтобы скрыть махинации.

Как сообщил начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Леонид Веденов, "ТРЦ "Зимняя вишня" по всем параметрам попадал под положения закона "О противодействии терроризму": у него был паспорт антитеррористической защищенности и, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к охране таких объектов, ЧОП должен был удовлетворять определенным требованиям. <...> У них отсутствовал определенный вид деятельности, который должен быть обязательно указан в лицензии, а сам по себе этот вид деятельности должен осуществляться только при наличии оружия. Указанная охранная организация не имела ни соответствующего вида деятельности в лицензии, ни права на оружие".

Он сообщил, что холдинг, в который входил ЧОП "Центр защиты", охранявший "Зимнюю вишню", и еще два охранных предприятия, ликвидировали.

"Собственники владели еще двумя охранными структурами, которые входили в охранный холдинг. Эти две организации также сдали свои лицензии", - сказал он.

Проверка ЧОП

Росгвардия проверит более 5 тыс. частных охранных предприятий.

"Через день после этого трагического события руководством Росгвардии была подписана телеграмма на места, которая предписывала осуществить проверку всех объектов с массовым пребыванием граждан, которые находятся под охраной ЧОП, и оценить соответствие деятельности охранных предприятий на таких объектах требованиям закона. Количество таких охранных предприятий составляет более 5 тыс.", - сказал Веденов

По его словам, частные охранные предприятия взяли под охрану по всей России около 27 тыс.объектов с массовым пребыванием людей. Веденов уточнил, что под объектом с массовым пребыванием людей понимается здание, где единовременно может находиться 50 и более человек..