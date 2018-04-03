Более 3 тыс. жителей Иванова остались без холодной воды

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 3 тыс. жителей города Иванова остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе. В зону отключения попали одна школа и три детских сада, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

"На территории городского округа Иваново Ивановской области произошли аварийные отключения холодного водоснабжения вследствие прорыва трубопровода подземного залегания диаметром 150 мм, глубина залегания 2,5 метра. В зоне отключения находятся 17 многоквартирных домов, где проживают 3047 человек, одна школа и три детских сада", - уточнили в пресс-службе.

Ведутся восстановительные работы. "По заявкам осуществляется подвоз воды", - добавили в пресс-службе.