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Более 3 тыс. жителей Иванова остались без холодной воды

Происшествия
3 апреля, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В зону отключения попали многоквартирные дома, одна школа и три детских сада

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 3 тыс. жителей города Иванова остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе. В зону отключения попали одна школа и три детских сада, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

"На территории городского округа Иваново Ивановской области произошли аварийные отключения холодного водоснабжения вследствие прорыва трубопровода подземного залегания диаметром 150 мм, глубина залегания 2,5 метра. В зоне отключения находятся 17 многоквартирных домов, где проживают 3047 человек, одна школа и три детских сада", - уточнили в пресс-службе.

Ведутся восстановительные работы. "По заявкам осуществляется подвоз воды", - добавили в пресс-службе.

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