Более 3 тыс. человек, по уточненным данным, эвакуировали из ТЦ "Афимолл" в Москве

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Задымление в ресторане Burger King привело к эвакуации более 3 тыс. человек из торгового центр "Афимолл", сообщили ТАСС во вторник в пресс- службе AFI Development.

Ранее источник в экстренных службах заявил, что эвакуировали более 6 тыс. человек.

"Мы посмотрели по камерам и посчитали количество эвакуированных человек <…> - 3 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что посетителей ТЦ "Афимолл" эвакуировали из-за возгорания на четвертом этаже. Торговый центр возобновил работу менее чем через час.