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В Ивановской области арестовали членов преступной группы за незаконную вырубку леса

Происшествия
3 апреля, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ущерб от их деятельности составил 40 млн рублей

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной вырубкой леса. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ущерб от их действий составил более 40 млн рублей.

"Противоправную деятельность организовал в 2015 году 32-летний житель Ивановской области, имеющий опыт лесозаготовок. Преступная организация насчитывала более 20 участников, между которыми были четко распределены роли", - сообщила Волк.

Лес вырубали ночью, древесину хранили на территории пилорамы, подконтрольной лидеру сообщества. В отношении организатора и активных участников преступного сообщества возбудили уголовное дело по статьям 210 и 260 УК РФ ("Организация преступного сообщества" и "Незаконная рубка лесных насаждений"). В отношении 11 фигурантов суд избрал мера пресечения в виде заключения под стражу.

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