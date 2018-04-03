СК предъявил новое обвинение бывшему врио премьера Дагестана Гамидову

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему врио премьера Дагестана Абдусамаду Гамидову, обвиняемому также в хищении средств из бюджета республики.

Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Дагир Хасавов.

"Сегодня стало известно, что следователи предъявили Гамидову обвинение по пункту "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - сказал адвокат.

По словам защитника, в отношении Гамидова в одно производство с новым делом соединены уголовные дела, возбужденные ранее по фактам хищения денежных средств, "выделенных из бюджета Республики Дагестан на приобретение детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района".

Во вторник Басманный суд решает вопрос о продлении срока ареста в отношении Гамидова, бывших врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева и министра образования республики Шахабаса Шахова и врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова.