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Источник: адвокаты сами носят на борт судна "Норд" продукты для экипажа

Происшествия
3 апреля, 17:52 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, апреля. /ТАСС

Сейнер "Норд" под российским флагом 25 марта задержали украинские пограничники в Азовском море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Адвокаты моряков с российского рыболовецкого сейнера "Норд" из Керчи носят продукты экипажу сами - сколько могут унести, сообщила во вторник ТАСС Мария Горбенко, супруга капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко.

Судно "Норд" под российским флагом 25 марта  задержали украинские пограничники в Азовском море, а 30 марта его арестовал суд. На его борту десять членов экипажа, все они граждане России, жители Керчи.

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"Продуктов на судне хватает, их на своих руках приносят адвокаты, то есть столько, сколько могут унести", - сказала собеседница агентства. По ее словам, с мужем общалась сегодня около 13:00 мск. "По его словам, обращаются с ними нормально, физического насилия нет. С ними работают адвокаты. Паники на судне нет, но морально, конечно, духом падают", - отметила она.

Постоянную поддержку семьям оказывает правительство Крыма и представители владельца - керченского рыбколхоза имени Первого мая. "Они звонят, спрашивают, какие есть проблемы, обнадеживают", - подчеркнула собеседница агентства. По ее словам, обещанные главой республики Крым Сергеем Аксеновым 100 тыс. рублей на семью каждого из моряков поступят в ближайшие дни.

Семьи моряков, отметила она, ждут и надеются на помощь МИД РФ, российских дипломатов в скорейшем освобождении членов экипажа судна. "Мы только на них и надеемся. Мы очень ждем своих родных дома, только тогда мы успокоимся", - сказала она.

Семья Горбенко воспитывает троих детей, старшему сыну 19 лет. "Дети, конечно, переживают. Младшенькая еще пока ничего не понимает, в чем дело, но постоянно зовет папу", - сказала супруга капитана.

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