Источник: адвокаты сами носят на борт судна "Норд" продукты для экипажа

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Адвокаты моряков с российского рыболовецкого сейнера "Норд" из Керчи носят продукты экипажу сами - сколько могут унести, сообщила во вторник ТАСС Мария Горбенко, супруга капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко.

Судно "Норд" под российским флагом 25 марта задержали украинские пограничники в Азовском море, а 30 марта его арестовал суд. На его борту десять членов экипажа, все они граждане России, жители Керчи.

"Продуктов на судне хватает, их на своих руках приносят адвокаты, то есть столько, сколько могут унести", - сказала собеседница агентства. По ее словам, с мужем общалась сегодня около 13:00 мск. "По его словам, обращаются с ними нормально, физического насилия нет. С ними работают адвокаты. Паники на судне нет, но морально, конечно, духом падают", - отметила она.

Постоянную поддержку семьям оказывает правительство Крыма и представители владельца - керченского рыбколхоза имени Первого мая. "Они звонят, спрашивают, какие есть проблемы, обнадеживают", - подчеркнула собеседница агентства. По ее словам, обещанные главой республики Крым Сергеем Аксеновым 100 тыс. рублей на семью каждого из моряков поступят в ближайшие дни.

Семьи моряков, отметила она, ждут и надеются на помощь МИД РФ, российских дипломатов в скорейшем освобождении членов экипажа судна. "Мы только на них и надеемся. Мы очень ждем своих родных дома, только тогда мы успокоимся", - сказала она.

Семья Горбенко воспитывает троих детей, старшему сыну 19 лет. "Дети, конечно, переживают. Младшенькая еще пока ничего не понимает, в чем дело, но постоянно зовет папу", - сказала супруга капитана.