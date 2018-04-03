Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 2 тыс. жителей Тулы остались без воды из-за коммунальной аварии

Происшествия
3 апреля, 17:48 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 3, апреля. /ТАСС

По предварительной информации, прорыв произошел из-за ветхости трубы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Пролетарского района Тулы остались без воды из-за аварии на водоводе. По предварительной информации, прорыв произошел из-за ветхости трубы, рассказал ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Максим Пряхин.

"Прорыв водовода произошел на улице Бондаренко в Пролетарском районе города. По предварительным данным, причина аварии - износ трубы. В зону отключения холодного водоснабжения попало не менее шести многоэтажных домов, в которых проживает свыше 2,1 тыс. человек", - сказал Пряхин.

Информация о перебоях в водоснабжении социальных объектов в управление МЧС пока не поступала, отметил он.

На месте коммунальной аварии работают аварийные бригады "Тулгорводоканала" и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в территориальном управлении по Пролетарскому району, сейчас на месте аварии идут ремонтные работы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тульская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
2
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
3
В США вынесли первый приговор по "делу РФ"
4
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
5
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
6
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости