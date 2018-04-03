Более 2 тыс. жителей Тулы остались без воды из-за коммунальной аварии

ТУЛА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Пролетарского района Тулы остались без воды из-за аварии на водоводе. По предварительной информации, прорыв произошел из-за ветхости трубы, рассказал ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Максим Пряхин.

"Прорыв водовода произошел на улице Бондаренко в Пролетарском районе города. По предварительным данным, причина аварии - износ трубы. В зону отключения холодного водоснабжения попало не менее шести многоэтажных домов, в которых проживает свыше 2,1 тыс. человек", - сказал Пряхин.

Информация о перебоях в водоснабжении социальных объектов в управление МЧС пока не поступала, отметил он.

На месте коммунальной аварии работают аварийные бригады "Тулгорводоканала" и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в территориальном управлении по Пролетарскому району, сейчас на месте аварии идут ремонтные работы.