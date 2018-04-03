СК начал проверку после ухода 14-летней девочки из социального центра под Калугой

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку после ухода из социального центра города Кондрово (Калужская область) 14-летней девочки. Об этом сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по Калужской области.

"29 марта 2018 года центр содействия семейному воспитанию в Кондрово покинула 14-летняя воспитанница Диана Власкина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области было организовано проведение доследственной проверки", - сказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники нескольких подразделений полиции разыскивают девочку. В одном из калужских магазинов, куда Диана зашла вместе с отцом, ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина рассказал следователям о том, что купил девочке лимонад, а затем она сказала ему, что поедет домой к маме.

По словам мужчины, он живет отдельно от супруги и не знал, что дочь поместили в социальный центр, который она самовольного покинула.

Всего в семье Власкиных из Калуги 13 детей. Родителей лишили прав в отношении двоих из них. В конце марта, на основании решения суда о лишении родительских прав, Диану и ее малолетнего брата передали органам опеки. Затем детей поместили в социальный центр в Калужской области.