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СМИ: в Германии столкнулись два поезда метро

Происшествия
3 апреля, 17:36 UTC+3

Пострадали как минимум 20 человек

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БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС/. Два поезда метро столкнулись в немецком городе Дуйсбург (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ. Как сообщило во вторник издание Focus Online, пострадали как минимум 20 человек.

По предварительным данным, инцидент произошел на одной из станций линии U79 в городском районе Майдерих. Состояние двоих человек оценивается как тяжелое.

Как сообщила организация "Транспортные предприятия Дуйсбурга", один состав, по неизвестной пока причине, наехал на другой. При этом, по их данным, речь идет не о лобовом столкновении.

На месте ЧП работают пожарные и полиция.

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